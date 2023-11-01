Экономика

На рост собственных доходов региона в проекте бюджета-2024 обратил внимание Александр Братчиков

Первоначальные доходы и расходы внесённого в Собрание проекта областного бюджета выше параметров, утверждённых в декабре 2022 года. На это обстоятельство, анализируя законопроект, обратил внимание вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По сравнению с тем документом, который мы рассматривали в прошлом году, доходная часть бюджета заметно выросла. На этапе внесения законопроекта разница составляет 7 млрд 350 млн рублей, а в сравнении с доходами, которые были утверждены законом о бюджете в прошлом декабре – почти миллиард рублей», - оценил бюджетные показатели Александр Братчиков.

Как позитивный фактор вице-спикер отметил рост собственных доходов региона. «По цифрам мы видим, что прогнозная сумма поступлений от налога на доходы физических лиц увеличивается почти на полтора миллиарда рублей, что свидетельствует о росте зарплат в области – экономика работает. Есть рост по налогам на прибыль и имущество организаций, по акцизам, по налогу, который платят предприниматели по упрощённой системе налогообложения», - обозначил растущую налоговую базу председатель бюджетного комитета.

Говоря о предстоящем рассмотрении законопроекта в Собрании, Александр Братчиков предположил, что формат работы будет таким же, как и в прошлом году. Не исключено, что депутатам придётся дважды утверждать основные параметры бюджета в первом чтении –такая процедура обусловлена сроками доведения до региона окончательных цифр федеральных трансфертов.

«Цифры собственных доходов мы уже видим в проекте бюджета, потому что эти параметры можно прогнозировать по статистике, которую даёт казначейство и налоговая служба. А по поступлениям из федерального бюджета пока нет окончательных цифр – по практике прошлых лет ко второму чтению доходная часть изменится в большую сторону», - пояснил вице-спикер.

Смотрите также В Собрание внесён проект областного бюджета на 2024 год и плановый период

Напомним, согласно поступившему законопроекту доходы областного бюджета в 2024 году составят 52 млрд 474,3 млн рублей, расходы определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей. В декабре 2022 года доходы на текущий финансовый период были утверждены в размере 51 млрд 498,3 млн рублей, расходы – 54 млрд 355,7 млн рублей. В сравнении с изначально внесённым документом доходы и расходы выросли ко второму чтению на 6,36 млрд рублей за счёт поступления федеральных средств.