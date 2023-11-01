Экономика

Общественное обсуждение проекта бюджета Псковской области проведут онлайн

Общественное обсуждение проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» проведут в регионе с 7 по 14 ноября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.

«Провести общественное обсуждение проекта закона Псковской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее соответственно общественное обсуждение, проект закона области) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет")», - говорится в распоряжении.

Место проведения общественного обсуждения - официальный сайт правительства Псковской области, раздел «Документы», подраздел «Общественные обсуждения».

Ранее сообщалось, что проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент.