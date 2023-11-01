Экономика

Группа компаний «Титан» патентует три собственные разработки

Группа компаний «Титан» на данный момент патентует три собственные разработки. Об этом в ходе пресс-подхода на заводе «Титан-Полимер» 3 ноября сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ГК «Титан»

«Сегодня предприятие обладает рядом собственных патентов. Из шести проектов, которые мы сделали, три патента собственных технологий мы отдали в патентное агентство для защиты своих ноу-хау», - рассказал Михаил Сутягинский.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Титан» в 2023 году показывает общий рост производства на 20% по сравнению с 2022 годом.