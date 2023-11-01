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Экономика

Денис Мантуров и Михаил Ведерников обсудили вопросы экономического развития Псковской области

03.11.2023 19:18|Псков

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - пинистр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, находясь с рабочей поездкой в Псковской области, совместно с губернатором Михаилом Ведерниковым посетил промышленные предприятия региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.  

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первой точкой программы стало производство тарной доски и паллетных блоков ООО «Оско-инвест». Это новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла глубокой переработки круглых лесоматериалов, включая переработку отходов собственной лесопереработки, а также коры, щепы, стружки лесопромышленных компаний Псковской и соседних областей. Работа предприятия позволяет существенно улучшать экологическую обстановку в регионе.

Денис Мантуров и Михаил Ведерников также посетили завод «Титан-Полимер», расположенный в ОЭЗ «Моглино». Мощность двух действующих линий предприятия составляет до 72 тыс тонн в год и позволяет полностью обеспечить рынок страны в сегменте БОПЭТ-пленок, которые являются основой производства защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. Кроме того, уже к 2026 году планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь реализуемого на «Титан-Полимере» инвестпроекта — производство ПЭТ/ПБТ-гранул общей мощностью до 220 тыс тонн в год. Продукция будет востребована на российском рынке и является базой для получения нитей и пленок, нетканых материалов, инженерных пластиков, бутылочных преформ, композиционных материалов. Вместе с тем запуск второй очереди инвестпроекта позволит полностью закрыть потребность российского рынка в ПЭТ/ПБТ-гранулах. При этом ПБТ-гранулы на данный момент не производятся в России, что делает проект еще более востребованным.

«Сегодня плодотворно поработали с промышленными предприятиями Псковской области и подробно рассмотрели как уже успешно реализованные проекты — "Оско-инвест", "Титан-Полимер", так и ряд новых, в том числе создание производства литийионных батарей. Наша общая задача — найти комплекс решений, которые позволят мотивировать инвесторов на создание этих производств и в результате осваивать новые технологии. Со своей стороны окажем всестороннюю поддержку таким проектам, которая встанет в один ряд с уже действующими механизмами, которыми региональные компании активно пользуются, — имею в виду и ФРП, и компенсацию НИОКР, и многие другие», — подчеркнул Денис Мантуров.

В заключение Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым. Была отмечена работа Фонда развития промышленности региона. Бюджет РФРП на 2023 год составляет 83 млн рублей. Псковская область получит на докапитализацию регионального фонда еще 40 млн рублей в рамках предоставления единой региональной субсидии на средства 2024 года.

Вместе с тем Михаил Ведерников обратился с просьбой о выделении дополнительных средств для РФРП в размере 250 млн рублей, а также 750 млн рублей на дальнейшее обновление общественного транспорта региона. В свою очередь Денис Мантуров пообещал рассмотреть такую возможность. В условиях высоких процентных ставок по кредитам льготные займы РФРП становятся крайне востребованными, а обновление общественного транспорта позволит улучшить социально-экономическое положение региона.

В этой связи была отмечена роль индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Псковской области. Предыдущая программа рассчитана до конца 2024 года, и сейчас идет работа над ее продлением. Так, на период до 2030 года будет предусмотрена реализация целого ряда мероприятий в части промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, туристического и жилищно-коммунального развития области. В том числе в программу заложено дальнейшее развитие ОЭЗ ППТ «Моглино», а именно строительство железнодорожных путей необщего пользования и готовых производственных и административных помещений для резидентов ОЭЗ.

«Денис Валентинович, искренне благодарю за внимание к нашему региону и помощь во всех ключевых вопросах. Благодаря ИПСЭР на 2020–2024 годы мы создаем инфраструктуру ОЭЗ "Моглино", что позволило привлечь инвесторов и создать новые технологичные производства. На каждый вложенный в "Моглино" рубль привлечено 4 рубля внебюджетных инвестиций. В общей сложности это более 20 млрд рублей. Также при Вашем непосредственном участии регион получил беспрецедентную поддержку по обновлению пассажирского транспорта. Только в 2020 году было выделено 1,25 млрд рублей и закуплено 249 автобусов. И сегодня мы договорились эту работу продолжать», — добавил Михаил Ведерников.

Напомним, с 2019 года Денис Мантуров является куратором Псковской области. В рамках этой инициативы для регионов разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития, направленные на ускоренное развитие регионов. На территории области расположено 130 крупных и средних промышленных предприятий, из них 70 — обрабатывающие производства. При этом за девять месяцев текущего года индекс промышленного производства демонстрирует хорошие показатели — 108,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В свою очередь индекс обрабатывающих производств за тот же период составил 105,7%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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