Экономика

Доля онлайн-торговли будет только расти - эксперт

Онлайн-торговля будет только увеличиваться в своих объёмах и в своей доле в общих продажах различных товаров, а розничная сходить на нет. Такое мнение высказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

«Но в целом ряде сегментов розница останется в приоритете, и я не верю в то, что мы полностью уйдём в онлайн. Здесь можно вспомнить героев фильма «Москва слезам не верит»: «Скоро всё захватит телевидение, а всё остальное умрёт». Наверное, аналогичные прогнозы о том, что всех и вся поглотит онлайн-торговля, - это такие же экстремальные прогнозы, которые вряд ли сбудутся», – цитирует его RuNews24.

По словам Климанова, интернет-торговля или другие технические инновации действительно очень сильно меняют структуру производственной деятельности в широком смысле слова, а также нужность и необходимость разного рода профессий.

«Мы это видим хотя бы по профессии курьера. Когда-то это было редким явлением, теперь же эта профессия стоит наравне с продавцами, кассирами и другими. Очевидно, что онлайн торговля задаст и задает новые требования к среде, в которой она функционирует, и в этой среде многие профессии или бизнесы отомрут, и это свойственно не только не только интернет-торговле, но и целому ряду других технологических инноваций. Это естественный процесс, и для того же МСП есть другие сферы применения и другие формы развития даже в рамках локальных рынков», - подытожил эксперт.