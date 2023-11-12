Экономика

Александр Козловский: В каждом субъекте своя специфика развития рынка малой торговли

Регулированием рынка нестационарной торговли невозможно заниматься только на федеральном уровне, поскольку в каждом субъекте есть своя специфика развития рынка малой торговли. Об этом заявил первый зампредседателя общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Есть четкое понимание – и оно довольно справедливое и объективное – регулированием рынка нестационарной торговли невозможно заниматься только на федеральном уровне. В каждом субъекте есть своя специфика развития рынка малой торговли. Что хорошо для одного, то бесполезно для другого. И наоборот», - приводит слова Александра Козловского ОАТОС.

По его мнению, регионам следует сконцентрироваться на развитии собственной нормативной базы, которая не должна противоречить федеральным законам.

«Регионам необходима свобода действий. У них разный экономический климат, разная ситуация с малыми формами торговли. Реалии, которые понятны и очевидны для местных властей, помогают создавать им собственные эффективные механизмы. Вместе с тем есть смысл проводить всероссийские форумы и конференции, на которых будут представлены лучшие практики регионов по развитию сферы нестационарной торговли. Именно эти практики могут стать основой законодательных инициатив для тиражирования на другие субъекты», - добавил Александр Козловский.