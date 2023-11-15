Себестоимость производства яиц заметно выросла — Андрей Козлов

Себестоимость производства яиц заметно выросла. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день комбикорм, который потребляют птицы, это, наверное, самый сложный комбикорм. Плюс семенной материал в какой-то части подорожал. По яйцу очень непонятное ценообразование, то цены очень высокие, то в середине лета яйцо упало практически до 50 рублей, сейчас опять в районе 100 рублей. В этой части не диктуют сельхозпроизводители, диктуют крупные торговые сети, рынок. С чем это связано — сложно прогнозировать, но тем не менее себестоимость, конечно, заметно выросла», - сказал Андрей Козлов.