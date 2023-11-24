Публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год проходят в Пскове. ФОТО 

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» проходят в Городском культурном центре сегодня, 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проектом предполагается утвердить основные характеристики бюджета города Пскова на 2024 год:
По итогам регистрации в зале присутствуют 26 человек.
Напомним, принять проект бюджета города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении депутатам предстоит 30 ноября, на 17-й сессии Псковской городской Думы.