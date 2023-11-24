Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год проходят в Пскове. ФОТО

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» проходят в Городском культурном центре сегодня, 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом предполагается утвердить основные характеристики бюджета города Пскова на 2024 год:

общий объем доходов бюджета города Пскова в сумме 6 960 376,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета города Пскова в сумме 7 122 481,8 тысячи рублей;

дефицит бюджета города Пскова в сумме 162 105,0 тысячи рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 720 000 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

По итогам регистрации в зале присутствуют 26 человек.

Напомним, принять проект бюджета города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении депутатам предстоит 30 ноября, на 17-й сессии Псковской городской Думы.