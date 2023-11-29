Экономика

Экономический комитет Собрания изучил основные параметры бюджет региона- 2024

Законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрел комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы дефицит принимаем в 10%. По другим регионам такая же ситуация, как и у нас?» - спросил депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов.

Вице-губернатора, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила, что дефицит по бюджетному законодательству составляет 10%.

«Сейчас бюджеты находятся у всех регионов на рассмотрении. В декабре представят окончательный цифры для анализа. Дефицит зависит от кассового разрыва между доходами и расходами. 10 субъектов по поручению президента со значительными долговыми обязательства находятся на особом контроле», - продолжила она.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов попросил назвать отрасли хозяйства, за счет которых планируется увеличить процент получения налогов в бюджет.

«В связи с тем, что единый платеж, мы не располагаем информацией по нашим налогоплательщикам. Не имеем данных по консолидированным и обособленным плательщикам. Хорошую прибыль приносят банки и нефтяники. Однако, есть опасения по возвратам. У нас нет крупных налогоплательщиков, есть около 200 средних», - резюмировала Татьяна Баринова.

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Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в первом чтении.