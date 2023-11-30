Экономика

Игорь Дитрих о социальном бюджете и вложениях в здравоохранение

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Остается ли бюджет социальным? Достаточен ли объем средств, заложенных на здравоохранение? На эти и другие вопросы в беседе с журналистами ответил председатель комитета по труду и социальной политике, заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих.

- Игорь Иванович, бюджет Псковской области на следующий год будет социально направленным?

- Мы пока рассмотрели общие цифры. Мы видим и понимаем, что все равно бюджет остается социально направленным. Ни по одной социальной программе уменьшения капиталовложений по сравнению с прошлым годом не предполагается, а по некоторым увеличивается, и очень значительно.

- Достаточен ли объем средств, заложенных на здравоохранение? Это непростая сфера, что вы уже сейчас видите в бюджете следующего года?

- В бюджете следующего года, как и в предыдущие несколько лет, в здравоохранение вкладываются огромные деньги, которых раньше мы не видели. Мы же видим, происходит много хорошего — машины скорой помощи и просто медицинский транспорт, оборудование, ремонт больниц, фельдшерско-акушерские пункты, строительство новых станций скорой медицинской помощи и так далее. Деньги осваиваются.

Конечно, остаются нерешенные вопросы в здравоохранении, которые мы озвучивали. И наверняка, как и по газификации, будет ряд парламентских слушаний и встреч с фракцией «Единой России» в областном Собрании депутатов по проблемным вопросам здравоохранения, чтобы выделяемые денежные средства использовались с наибольшим КПД для пациентов, для жителей Псковской области.

- Создана согласительная комиссия, вы или представители комитета планируете поднять на ней вопросы финансирования сферы здравоохранения?

- Существует подушевой норматив, и он уже значительно повысился. Несмотря на то, что количество застрахованных граждан у нас в целом в области сократилось, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования вырос более чем на 13%. Давайте правильно реализуем эти деньги. И если в процессе реализации мы увидим, что обязательно требуются деньги на что-то еще, как например в этом году на лекарственное обеспечение мы почти в 2 раза траты увеличивали, наверное, в совместной работе правительства и областного Собрания мы изыщем возможности, чтобы увеличить бюджет 2024 года на те направления, которые стали особо острыми.

Беседовала Светлана Герасимова