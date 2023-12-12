Андрей Беляев: Экономика Великих Лук и региона крепнет

Экономика Великих Лук и Псковской области крепнет, объемы производства растут. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Город планомерно развивается, и так как южная столица — промышленный центр Псковской области, хочется привести несколько цифр. Все промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства за 10 месяцев 2023 года показали объем производства и выполненных работ, услуг собственными силами выше 102 млрд 800 млн рублей, или 113,8% к аналогичному периоду прошлого года. Это говорит о том, что экономика города и региона крепнет, создаются новые рабочие места, строятся новые цеха. Это не может не радовать, потому что вопрос работы и заработка всегда актуален», - сказал Андрей Беляев.