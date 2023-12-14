Экономика

Профильный комитет Собрания рекомендовал вернуться к рассмотрению проекта областного бюджета - 2024 в первом чтении

Законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед началом обсуждения вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков доложил о работе согласительной комиссии. Всего было рассмотрено 29 обращений, были озвучены три поправки, внесенные депутатами. Кроме того, свои замечания представила региональная прокуратура и Счетная палата.

«Рассмотрены поправки, внесенные губернатором. Основные вопросы: обеспечение жильем детей-сирот, увеличение расходов на предоставление жилья для молодых семей, обеспечение лекарственными препаратами, проблемы водоснабжения, ремонт учреждений образования и культуры и другие. Необходимо отметить, что некоторые вопросы, находившиеся на контроле, планируется реализовать и выполнить в 2024 году», - сказал Александр Братчиков.

Он добавил, что все незавершенные вопросы остаются на контроле комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

«Заканчивается очередной финансовый год. На 2024 — 2026 годы параметры значительно изменились. Доходы увеличиваются на 4 млрд 799 млн рублей и составят 57 млрд 273 млн. Налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 642,7 млн рублей, что составит 31 млрд 434,5 млн рублей. Расходы увеличатся на 4 млрд 714 млн. Дефицит 2 млрд 994,1 млн рублей», - выступила вице-губернатор Псковской области – председатель финансового комитета Татьяна Баринова.

Госдолг региона – 23 млрд 475,2 млн рублей.

Татьяна Баринова напомнила о дополнительных средствах из федерального бюджета в размере 4 млрд 156,4 млн рублей.

Александр Братчиков отметил, что в прошлом году бюджет в первом чтении составлял 51,5 млрд.

«В этом году - 57,2 млрд. Бюджет этого года значительно выше, по опыту видим, что еще увеличивается. Хотел бы поблагодарить губернатора Псковской области и правительство, что смогли привлечь дополнительно почти 5 млрд. Прошу поддержать», - выступил он.

Комитет рекомендовал областному Собранию поддержать на сессии изменения в бюджет при возвращении к первому чтению, таблицу поправок и законопроект о бюджете во втором чтении.