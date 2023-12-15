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Экономика

Станут юрлицами или уйдут в тень: к чему приведет отказ от самозанятых и ИП?

15.12.2023 15:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе». Тема очередного выпуска – актуальность индивидуального предпринимательства и самозанятости. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предупредил о возможной ликвидации всех ИП через несколько лет. По его словам, индивидуальное предпринимательство – морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Актуальна она была в 90-е годы. Сейчас – напротив.

Именно поэтому, как только в стране завершится эксперимент по введению налога для самозанятых (а произойдёт это ориентировочно в 2029 году), владельцам микробизнесов придётся выбрать другую форму налогообложения. Например, стать руководителями или учредителями юридического лица.

Подобная перспектива вызвала у россиян неоднозначную реакцию. Большая часть бизнес-сообщества выразила обеспокоенность, что отмена ИП и самозанятости может привести к уничтожению малого бизнеса. Действительно ли к XXI веку индивидуальное предпринимательство утратило свою актуальность? Пора ли отказываться от него? Об этом сегодня в программе «В фокусе».

После введения налога на профессиональный доход в регионе стало регистрироваться больше самозанятых. Если 1 января 2021 года налог на профессиональный доход платили около 3 тысяч человек, то через год – уже 10 тысяч. А по состоянию на 1 декабря 2023 года количество самозанятых в регионе превысило 24 тысячи! Приводит статистику старший государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Михаил Корнеев.

«Это (рост числа самозанятых - ред.) свидетельствует о выходе из тени и легализации бизнеса значительной части физических лиц, осуществляющих самостоятельную трудовую деятельность. Что же касается экономического эффекта от деятельности самозанятых, то просто приведу две цифры. Если на 11 месяцев 2022 года перечисления в бюджет от их деятельности составили около 45 миллионов рублей, то уже за январь-ноябрь этого года эта сумма увеличилась до 76 миллионов рублей. Ну а если говорить о количестве признанных банкротами, то на 1 декабря 2023 года в производстве Арбитражного суда Псковской области находится 1424 дела о несостоятельности, то есть банкротстве, в том числе 97 организаций, 13 индивидуальных предпринимателей и 1314 физических лиц».

Любые формы предпринимательской деятельности, которые разрешены законом, имеют право на существование. И определять, что выгодно, а что устарело и поэтому может быть отменено, государство должно в диалоге с бизнес-сообществом. И главный критерий здесь – практика. Такое мнение озвучивает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. По его словам, как раз практика показывает, что России нужны обе формы ведения бизнеса – и ИП, и самозанятость.

«Пока данная форма будет удовлетворять и государство, и бизнес, она будет существовать, потому что в данном случае самозанятые и индивидуальные предприниматели — неэквивалентные понятия. Индивидуальный предприниматель — это вид бизнеса. И здесь индивидуальный предприниматель может принимать на работу к себе энное количество сотрудников, которые работают на этого индивидуального предпринимателя. У самозанятого ограничены сферы его участия в бизнесе, и работать может только он один. В данном случае разделены риски, возможности, права. И я считаю, что обе формы будут существовать параллельно, пока, может быть, не будет предложена какая-то иная форма взаимодействия бизнеса и государства. Вот и все. Я не вижу никакого фатализма и никакой конвульсии индивидуального предпринимательства, по крайней мере, на ближайшие пять лет.

Тем временем уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отмечает: инициативу ликвидации всех ИП в стране он не поддерживает. А заявление о том, что такая форма устарела, считает субъективным мнением одного человека. По словам омбудсмена, в текущей экономической обстановке государство, напротив, должно работать над увеличением количества индивидуальных предпринимателей.

«Ни одно из бизнес-сообществ не заявляло о том, что форма индивидуального предпринимательства устаревшая. Я считаю, наоборот, что это та форма, которая проста в регистрации и дает возможность новым людям использовать все свои навыки для того, чтобы стать бизнесменом. Я считаю, что, наоборот, государство сейчас должно развивать предпринимательство, с учетом новой экономической ситуации. Об этом говорит и новый статус самозанятых, так называемых физических лиц, которые платят налог на постоянный доход. Мы видим, что и та, и другая форма популярны, и количество предпринимателей не снижается. Поэтому тут мне даже нечего сказать, одни лишь эмоции в том плане, что это явно неудачное предложение. Даже если мы говорим о том, что через пять лет самозанятые будут превалировать, никто не мешает этой форме существовать. Я считаю, что она довольно-таки востребована и дает возможности принимать людей на работу, что невозможно при налоге на персональный доход».

Если индивидуальным предпринимателям предложат стать руководителями или учредителями юридического лица, то система ведения бизнеса станет для них менее удобной. На это указывает Анатолий Нестеров – индивидуальный предприниматель, основатель пасеки «Пчелиный хуторок» в Великолукском районе. По его замечанию, если эту идею воплотят в жизнь, несмотря на все возражения, то значительная часть малых предпринимателей может отказаться от своего дела.

Фото: Анатолий Нестеров / «ВКонтакте»

«Даже в плане бухгалтерии - грубо говоря, я сдаю раз в месяц бумаги, но по ООО идет отчетность намного больше. Не очень удобно так сдавать. Даже по бухгалтерским услугам: ведение ИП — это пять тысяч, ведение ООО — 35 тысяч. То есть расходы сразу увеличиваются. Но индивидуальные предприниматели — это очень большая доля рынка. Здесь если только они какую-то альтернативу предложат — да, возможно. Но если никакой альтернативы не будет, жесткий метод, я думаю, что да, большое количество будет уходить».

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Петр Алексеенко поделился подробностями из своей биографии: в своё время он занимался бизнесом и начинал как юридическое лицо. По его словам, он организовал ООО и столкнулся с нюансами ведения бухгалтерии и трудностями на фоне постоянной сдачи отчётности. После того, как вместо юрлица появилось ИП, вести дела стало проще.

«Ликвидация ООО — это вообще проблема. Это надо подать заявку, надо где-то публиковать. Это труднее, чем зарегистрироваться. ИП очень упростило дело. Одно время я работал индивидуальным предпринимателем, нормально отчитывался. Сейчас очень удобно быть самозанятым. У меня невестка так работает, она многодетная мать, трое детей. И одновременно она как самозанятая успевает спокойно заниматься своим делом и, как говорится, на помадку себе зарабатывает. Поэтому я считаю, что эта инициатива — не очень удачная. И последует большое сокращение количества самозанятых, индивидуальных предпринимателей. И не факт, что многие из них зарегистрируются как юридические лица. Юридическое лицо — это нужен и адрес юрлица, и все остальное, бухгалтерия там своеобразная, специальная. Почему-то все идет к усложнению, а не к упрощению».

Возможность зарегистрироваться самозанятым, которая предоставляется гражданину, – это правильный подход к вопросу. И не стоит лишать её россиян, говорит председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

«На сегодняшний день только самозанятых — более шести миллионов. Это те люди, которые до введения такого института, до появления возможности работать в этом виде деятельности, ничего не платили вообще. Они не были никакими самозанятыми, а занимались теми же вопросами: сдавали квартиры в аренду, оказывали парикмахерские услуги, консультационные услуги, детей на дому учили и так далее. Это необходимый, нужный институт для системы налогообложения малого бизнеса. Регионов много, они совершенно разные. У нас не только Москва и Санкт-Петербург. У нас есть Тыва, Мордовия, Башкирия и так далее, где особо нет крупного бизнеса. Поэтому малый бизнес там должен быть. И в каком виде ему осуществлять свою деятельность — самозанятыми, ИП или они смогут уже трансформироваться в ООО — это должен выбирать сам предприниматель. Если убрать эти виды деятельности, то, поверьте мне, половина малого бизнеса уйдет в тень».

Создание и работа юридического лица (тех самых ООО) гораздо сложнее, чем регистрация ИП. Больше документации, больше отчётности, выше штрафы за нарушения. Согласятся ли на такое усложнение те, кто спокойно работает как самозанятый или индивидуальный предприниматель? Пожалуй, ответ очевиден. Да и зачем это нужно? Сейчас малые предприниматели платят налоги. И ежегодно объём отчислений от представителей этого сегмента растёт.

Если ИП и самозанятость отменят, люди не перестанут зарабатывать на жизнь собственным делом. Но многие окажутся вынуждены вести незаконный теневой бизнес – без отчётов и без налогов. Из-под полы, как после развала Советского Союза. Станет ли от этого государству лучше? И вновь ответ очевиден.

Светлана Пикалёва

Теги: #бизнес #самозанятые #ип
Источник: Псковская Лента Новостей
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