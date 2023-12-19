Экономика

Депутаты приняли бюджет Струго-Красненского округа на 2024 год

Бюджет Струго-Красненского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов принят на заседании Собрания депутатов 20 декабря. Об этом сообщил глава округа Александр Волков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Волков / «ВКонтакте»

«Как и в предыдущие годы, главный финансовый документ социально направленный, нацеленный на реализацию стратегических планов развития. Денежные средства распределены по девяти муниципальным программам. Приоритетными направлениями остаются: образование, культура, спорт и социальная политика. На это заложено более 60% бюджетных расходов», - отметил он.

Несмотря на то, что бюджет округа принят, работа над документом является постоянной, подчеркнул Александр Волков. «При необходимости будем вносить в бюджет изменения», - указал глава округа и поблагодарил депутатов за ответственную командную работу, за налаженный диалог с жителями.