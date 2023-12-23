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Экономика

Михаил Ведерников: Инвестиционная политика приносит свои результаты

25.12.2023 12:25|ПсковКомментариев: 0

Расходы на развитие экономики в Псковской области на 2024 год аналогичны тем, что принимались на 2023 год. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Реализуемая инвестиционная политика приносит свои результаты. Отмечу, что по итогам 10 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Псковской области составил 108,4% к уровню аналогичного периода прошлого года», - сказал губернатор.

В следующем году дальнейший рост обеспечат новые проекты, которые готовы поддержать, прежде всего, налоговыми льготами.

«Они не учитываются напрямую в проекте бюджета, но их объём значителен. В 2020 году они составили почти 717 млн рублей, в 2021 – 928 млн, в 2022 – 823 млн рублей. Итоговая цифра по текущему году будет известна позже, обязательно ее доведем», - отметил Михаил Ведерников.

Из ключевых проектов следующего года глава региона выделил следующие:

– «СКТ Групп» закончит работы по увеличению объёмов и расширению перечня выпускаемой продукции «Севкабель». Объём инвестиций составит 4,2 млрд руб.

– Ожидается завершение инвестпроекта по производству промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов. Это импортозамещающий проект великолукского аккумуляторного завода «Импульс» стоимостью почти 3 млрд.

– В Пскове начнётся строительство нового парка аттракционов на берегу реки Великой. Объём инвестиций составит 860 млн рублей.

– В первом квартале следующего года планируется ввод в эксплуатацию промышленного технопарка «Агрополис». Это двухлетний проект, который реализуется при поддержке Минэкономразвития. Его совокупная стоимость почти 570 млн рублей. «Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры. Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, которые влияют на здоровье и продуктивность животных», - рассказал глава региона.

Кроме того, по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году построено 11 модульных некапитальных отелей на 179 номеров. В следующем году планируется реализовать ещё 7 проектов на 186 номеров, добавил губернатор.

Теги: #экономика #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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