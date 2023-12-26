Экономика

В Псковской области начнет работу цифровая платформа сопровождения инвестпроектов

По поручению губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области начнет работу цифровая платформа сопровождения инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение с подрядчиком заключил региональный Фонд инвестиционного развития, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Платформа разработана для повышения эффективности межведомственного взаимодействия при работе с инвесторами и сокращения сроков реализации инвестпроектов. Практика использования платформы, которую планируется применить в Псковской области, признана Минэкономразвития РФ одной из лучших в России.

Цифровая платформа полностью адаптирована под процессы инвестиционного сопровождения. Она собирает, контролирует и агрегирует данные инвестпроектов в едином информационном поле с привязкой к конкретным действующим лицам — инвесторам, ответственным лицам, инвестиционным уполномоченным.

Инвесторы будут иметь доступ к сервису через личный кабинет в интернете и смогут видеть всю информацию по проекту: подавать заявки, оставлять обращения, создавать и следить за исполнением задач, получая уведомления о любом движении по проекту.

Все участвующие в проекте смогут прозрачно в режиме онлайн видеть, как движется проект, его «общую картину», что позволит вести деятельность масштабнее и быстрее.

Работа по внедрению цифровой платформы начнется уже в начале 2024 года.