Экономика

Срок уплаты налогов и упрощение отчетности: какие законы для бизнеса изменят в 2024 году

Законодательные изменения в 2024 году ожидают не только граждан, но и бизнес. Какие новации вступают в силу и как они отразятся на деятельности компаний, пишет «Прайм».

Не медлить с налогами

Прежде всего, изменения касаются сроков уплаты налогов. Если у компании в собственности здание, участок земли, машиноместо или площадь в торговом центре, она должна знать об изменениях правил уплаты налога на имущество с 1 января 2024 года. Они касаются трех документов отчетности — налоговой декларации за год, уведомления об ее предоставлении и расчета начисленной суммы налога.

Срок подачи годовой декларации за прошедший год сокращается — не до 25 марта, а до 25 февраля следующего за истекшим налоговым периодом года. Срок уплаты налога сохраняется прежний — 28 февраля.

Уведомление о предоставлении декларации также придется подавать раньше — не до 1 марта, а до 1 февраля. Налоговая обещает рассматривать уведомления за 10 рабочих дней, а не за 30, как сейчас. Уведомление об исчисленной сумме налога теперь подавать не придется, поскольку вся отчетность по объектам, имеющимся в декларации, будет представлена до уплаты налогов.

Страховые взносы

Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы на свое пенсионное и медицинское страхование. Они состоят из двух частей — фиксированной и дополнительной. Первую государство устанавливает ежегодно, вторую (1 процент от прибыли) платят лишь ИП с годовым доходом свыше 300 тысяч рублей.

Фиксированная сумма в 2024 году увеличится с 45 832 до 49 500 рублей. У дополнительной части вырастет верхняя планка: 257 061 до 277 571 рубля. Взносы нужно направлять в налоговую инспекцию по месту проживания через мобильное приложение или в личном кабинете налогоплательщика.

Срок уплаты фиксированной части взносов — до конца текущего года. Но, так как в этом году 31 декабря выходной день, последний возможный срок уплаты переносится на первый рабочий день 2024 года. Дополнительные взносы в 1 процент нужно заплатить до 1 июля 2024 года.

Изменения для удаленных сотрудников

С 1 января 2024 года вступит в силу закон о единой ставке НДФЛ для сотрудников, работающих дистанционно внутри страны и за границей. Сейчас ставка зависит от резидентства сотрудника, места работы по трудовому договору и размера годового дохода. Но в следующем году все изменится: она будет одинаковой — 13 процентов или 15 процентов, если доход работника свыше 5 миллионов рублей в год.

Кроме того, появится лимит на компенсацию расходов удаленных сотрудников. По закону, удаленщикам должно быть возмещено использование личного имущество и траты на электричество, интернет, если это необходимо для выполнения рабочих обязанностей. С1 января компенсация свыше 35 рублей в день облагается налогом по ставке 13%.

Упрощение отчетности

С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) через личный кабинет. Это позволит им не только оформлять отчетность в налоговую инспекцию, но и участвовать в торгах, обмениваться электронными документами с контрагентами и пользоваться онлайн-кассами. Получить УКЭП можно в аккредитованном удостоверяющем центре (банки, почтовые отделения, крупные госкомпании). Их перечень размещен на сайте Минцифры.

Не отвечать за упаковку

С 1 января 2024 года ответственность за утилизацию упаковки будут нести только ее производители, а не изготовители товаров. Таким образом, необходимость заключать договор с подрядчиком или самостоятельно платить экологический сбор за утилизацию компаниям не потребуется.

Новый размер МРОТ

Размер минимальной оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента — до 19242 рублей. Это означает, что месячная зарплата сотрудника, работающего полный день, не может быть ниже этого уровня. Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.

При этом предприятия должны будут подписать с работниками дополнительные соглашения об увеличении размера оплаты труда, обновить локальные нормативные акты, в которых фигурирует МРОТ, учитывать новый размер при расчете больничных, отпускных и декретных. В случае нарушения работодателя ожидает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.