Экономика

Какой денежный перевод в банке могут счесть подозрительным, уточнил экономист

Внутренние регламенты предписывают банкам уделять особое внимание некоторым денежным переводам, предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. В частности, сотрудники финансовой организации могут счесть подозрительными слишком крупные или регулярные онлайн-платежи, уточнил он.

«Есть внутренние регламенты банков, которые относятся к денежным переводам, подлежащим контролю, вплоть до блокировки. Там может быть прописан целый ряд критериев. Допустим, перечисляются небольшие суммы в течение какого-то времени с определенной периодичностью – это может быть основанием для проверки. Или если разовая сумма больше 100 тысяч, 200 тысяч рублей. Зачастую внутренние регламенты банков бывают даже более жесткими, чем требования законодательства. Это делается для того, чтобы Центробанк оценил активность финансовой организации в противодействии отмыванию денег», – считает Юрий Твердохлеб.

По его словам, поводом для проверки может стать также неосмотрительный комментарий к переводу.

«Шутить при переводах я бы не рекомендовал. Если человек пишет вещи, подпадающие по формальным признакам под действие Федерального закона № 115, который направлен на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, сотрудник банка обязан отреагировать. Если вы в шутку пишете "на финансирование беспорядков" или "на онлайн-казино" – это будет основанием для проверки. Если вы в шутку используете сленговые слова, допустим, обозначающие боеприпасы, платеж обязательно отследят и, возможно, заблокируют», – пояснил Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik.