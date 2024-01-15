Экономика

Цены на куриные яйца продолжили расти в Псковской области

Цены на куриные яйца в Псковской области продолжили расти в начале 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, по состоянию на 9 января средняя цена десятка яиц в регионе составляла 141 рубль 24 копейки, увеличившись по сравнению с 25 декабря на 8,29%.

Также за две недели в Псковской области сильно подорожали свежие огурцы (на 15,29% по сравнению с 25 декабря), свежие помидоры (на 17,88%), бананы (на 9,11%).

Наиболее подешевели печенье (на 1,76%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,39%), овощные консервы для детского питания (на 1,46%).