«Как мы будем искать людей?»: Андрей Михеев озвучил опасение псковских инвесторов

Показатели безработицы в Псковской области минимальны. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны это говорит о нехватке рабочей силы. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
Отметим, многие эксперты в последнее время называют дефицит кадров основным вызовом для российского бизнеса.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2023 года в основной капитал Псковской области инвестировали 27,6 млрд рублей.