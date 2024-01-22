Экономика

«Как мы будем искать людей?»: Андрей Михеев озвучил опасение псковских инвесторов

Показатели безработицы в Псковской области минимальны. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны это говорит о нехватке рабочей силы. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Если мы посмотрим на показатели безработицы — они же практически минимальны. Это как бы и хорошо, мы понимаем — люди работают, но с другой стороны, это косвенный показатель того, что дефицит кадров идет. Поэтому, конечно, за 2022, 2023 год, когда, действительно, возрос спрос на производство промышленной продукции, импортозамещающей, иной, конечно, спрос на кадры значительно вырос, и многие инвесторы — внутренние и внешние — одним из первых вопросов задают: "Как мы будем искать людей?"» - рассказал Андрей Михеев.

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Отметим, многие эксперты в последнее время называют дефицит кадров основным вызовом для российского бизнеса.

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Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2023 года в основной капитал Псковской области инвестировали 27,6 млрд рублей.