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Экономика

Максимальная ставка по вкладам в рублях в первой декаде февраля снизилась до 14,83%

15.02.2024 20:11|ПсковКомментариев: 0

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде февраля 2024 года уменьшилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 14,83% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде января была на уровне 14,88%, а во второй декаде - 14,87%, пишет ТАСС.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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