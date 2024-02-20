За год предпринимателей в Псковской области стало больше почти на 600 человек

На начало 2024 года статус индивидуального предпринимателя имели 13,9 тысячи жителей Псковской области. За год их количество увеличилось на 583 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Самыми популярными видами деятельности в предпринимательстве традиционно остаются торговля и ремонт автотранспорта. В этих сферах работают 39,2% бизнесменов. В сфере транспортировки и хранения заняты 12,9% предпринимателей, 9,2% — в строительстве.
Более половины — 53,1% предпринимателей области зарегистрированы в Пскове и Великих Луках. Среди муниципальных районов и округов лидирует Псковский район. Там зарегистрировано 10,7% предпринимателей.
Доля мужчин среди предпринимателей в Псковской области составляет 61,2%, доля женщин - 38,8%.