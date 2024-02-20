Экономика

Сбер зафиксировал прирост общего портфеля средств псковичей в 2023 году

На 31 декабря 2023 года общий портфель средств жителей Псковской области в Сбере составил 83 млрд рублей. Это на 24% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на пресс-завтраке в ресторане «Гельдт» 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прирост общего портфеля подтверждает тот тезис, что в сложные времена клиенты выбирают наиболее надежные места, чтобы хранить средства, и отдают предпочтения государственным банкам, банкам с государственным участием и надежным финансовым состоянием», - отметил Владимир Компаниец.

Он добавил, что 77% от общего кредитного портфеля занимает розница (портфель физических лиц составил 64 млрд рублей, вырос к предыдущему году на 21%) и 23% - средства юрлиц (портфель юридических лиц составил 19 млрд рублей, вырос к предыдущему году на 37%).

Одновременно вырос кредитный портфель банка, в прошлом году он составил 53 млрд рублей. Это на 21% больше, чем по итогам 2022 года.