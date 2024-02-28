Экономика

В Псковской области вдвое снизилось количество выявленных поддельных денег

В банковской системе Псковской области в 2023 году было выявлено 57 фальшивых банкнот и монет. Их количество, по сравнению с 2022 годом, снизилось на 55%. Псковская область вошла в число лидеров среди регионов Северо-Западного федерального округа по снижению количества поддельных банкнот, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Основная часть обнаруженных в регионе подделок – банкноты номиналом 5000 рублей. Также из оборота было изъято 12 поддельных тысячных, две пятисотрублевые банкноты и четыре 10-рублевые монеты. Кроме того, в регионе была обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 100 евро и три стодолларовые купюры.

«Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Эти номиналы всегда следует проверять на подлинность. Особую бдительность стоит проявлять при наличных расчетах в местах, где нет специального оборудования», - отметили в банке.

После появления информации о выходе в обращение модернизированных банкнот Банк России выявил новую схему обмана: мошенники стали предлагать обменять старые банкноты на новые или проверить подлинность новых банкнот с помощью мобильного приложения, установить которое следует по направленной ссылке. После его установки злоумышленники получают доступ к телефону, а значит, к банковским счетам и приложениям, и похищают средства.

«Игнорируйте такие предложения, никакой срочной замены денег нет и не будет. Новые банкноты будут появляться в обращении постепенно, заменяя банкноты прежних модификаций, которые будут выводиться из обращения в связи с износом. Если вас принуждают к обмену – это мошенники. Не устанавливайте никакие приложения по ссылкам от неизвестных отправителей», –рекомендует заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.