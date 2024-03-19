Экономика

Новое оборудование поступило на псковский завод по переработке мусора

В прошлом году завод по переработке пластика в деревне Котово под Псковом закупил новое оборудование. Станки изготовлены на Сколковском механическом заводе. Обновленные установки позволили расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Спецтранском».

Сырьем для производства является пластик, «добываемый» на расположенном тут же мусоросортировочном комплексе, куда попадает содержимое контейнеров из всех псковских дворов. После специальной подготовки (агломерирования и измельчения) пластик смешивают с песком из местных карьеров и превращают под воздействием высоких температур в однородную массу из которой в процессе формовки получаются готовые изделия.

Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции:

Кольцо колодезное

Кольцо дренажное

Дно колодца

Обечайка

Сборная канализационная (дренажная) система

Люк канализационный

Брусчатка «кирпич»

Брусчатка «косточка»

Брусчатка «квадрат»

Бордюр тротуарный

Сигнальная плитка закрытия кабеля