Экономика

Колодезные кольца начали производить в Пскове из вторичного пластика

Линейка продукции мусороперерабатывающего завода в деревне Котово под Псковом пополнилась колодезными и дренажными кольцами из полимерпесчаного композита. Вывод на местный рынок нового типа продукции стал возможен благодаря состоявшемуся в прошлом году обновлению оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Спецтранском».

Комплекс по сортировке и переработке мусора ежедневно принимает твердые коммунальные отходы, вывозимые из всех дворов Пскова. После сортировки на конвейере на вторичную переработку отправляется все, что может быть ей подвергнуто. Часть бывшего мусора уезжает на перерабатывающие заводы в другие регионах, а часть полимеров остается на месте, превращаясь в новые изделия.

Помимо тротуарной плитки, о производстве которой давно известно псковичам, недавно завод в Котово начал производить кольца для колодцев и септиков.

Имея стандартный метровый диаметр, они обладают оригинальной высотой — всего 20 см. Благодаря этому конструкция обладает небольшим весом. Монтировать такие кольца можно самостоятельно. Кольца монтируются друг на друга в пазы. Если речь идет о монтаже септика, то в любом из колец можно легко вырезать отверстие для дренажной трубы.

На предприятии подчеркивают, что такие кольца не повредятся во время транспортировки и установки. А возможность не задействовать тяжелую технику дает солидную экономию бюджета при устройстве колодца или септика.