Экономика

Финансовые нарушения в районах обсудили в областном Собрании

Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2023 год заслушали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова заявила, что в 2023 году специалисты Счетной палаты Псковской области провели 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в результате которых удалось выявить 468 нарушений.

Из числа нарушений 82,7% составляют нарушения в ведении бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской, финансовой отчетности.

Председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов отметил, что процент нарушений в ведении бухгалтерского учета и отчетности очень высокий, и поинтересовался, в чем причина такой тенденции.

Марина Хохлова пояснила, что основную часть нарушений фиксируют в муниципальных образованиях, в основном это документальные нарушения. По ее словам, большая проблема сложилась с кадрами в районах, чем и обусловлено такое количество нарушений. При этом, продолжила Марина Хохлова, районы, преобразованные в муниципальные округа, передают полномочия муниципального финансового контроля Счетной палате Псковской области. И в этих округах контроль начинает осуществляться в полном объеме. По ее прогнозам, при появлении новых округов нарушений в муниципалитетах будет становиться меньше.

«Неутешительный цифры, к сожалению, но 80% - это как жить, если человек, который в семье отвечает за казну, как хочет, так и считает?» - выразил недоумение Алексей Севастьянов.

Депутат Наталья Мельникова спросила, какой процент выявленных нарушений удалось исправить.

«Устранено нарушений в целом, по всем видам, 56%», - ответила Марина Хохлова и подчеркнула, что применяются все возможные меры для устранения нарушений, связанных с бюджетным учетом.