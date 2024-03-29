Экономика

Бизнес-миссия выполнена: Торгово-промышленная палата Псковской области и Белорусская Торгово-промышленная палата нашли партнеров

Псковскую область связывают долгие партнерские отношения с белорусскими партнерами и коллегами. Особенно активно в последние годы развивается двухстороннее сотрудничество между бизнес-сообществами: псковичи активно пользуются партнерскими связями с предприятиями из Республики Беларусь, а белорусские бизнесмены охотно заключают контракты с псковскими заводами, организациями и производителями.

Очередная продуктивная встреча состоялась 29 марта на уютной бизнес-площадке конференц-зала гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове. Организаторами выступили Торгово-промышленная палата Псковской области и Белорусская Торгово-промышленная палата. Цель встречи - организация бизнес-миссии и составление контактной биржи предпринимателей Псковского региона и представителей Республики Беларусь.

Белорусскую сторону представляли предприятия всех видов деятельности, наиболее широко были представлены направления пищевой и легкой промышленности, а также производственные секторы: строительство, изготовление мебели, производство комбикормов, станкостроение. Участниками стали и представители профильных комитетов, отвечающих за развитие сфер здравоохранения, туризма, а также санаторно-курортной деятельности.

Эксперты Торгово-промышленной палаты Псковской области подобрали по каждому из профилей псковские фирмы, заводы и организации, которые занимаются аналогичной деятельностью в нашем регионе, а также пригласили на встречу представителей псковского бизнес-сообщества, которые рассматривают в качестве перспективных партнеров и поставщиков предприятия Беларуси.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, открывая встречу, отметил, что делегацию из Республики Беларусь на псковской земле уже второй день знакомят с предприятиями региона. Гости успели посетить завод «Микрон» расположенный в Великих Луках, а также познакомились с предприятиями в особой экономической зоне «Моглино». В ходе встреч были установлены контакты, намечены перспективы взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и даже заключены первые контракты на поставку мебели. Белорусское научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «САТМАН» из города Минска станет поставщиком мебели для псковской пятизвездочной гостиницы.

«Белорусские коллеги посетили ряд предприятий нашего региона, расположенные в Великих Луках, Пскове и Псковском районе, - отметил Владимир Зубов.- И всё это привело к активному взаимодействию в промышленной сфере. Сегодня более 60 предпринимателей из города Пскова участвуют в этом мероприятии. Инициатива этой встречи, а также формата создания контактной биржи предпринимательских контактов принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, и озвучено это предложение было в процессе его рабочей встречи с заместителем председателя правительства Республики Беларусь».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области выразил надежду, что мартовская встреча предпринимателей Беларуси и нашего региона закончится не только обменом полезными контактами, но и заключением реальных контрактов.

Заместитель генерального директора по внешне-экономической деятельности Белорусской Торгово-промышленной палаты Андрей Розновский отметил, что за годы сотрудничества вместе с предприятиями Псковской области белорусские коллеги научить «жить, дружить и делать всё вместе». Он отметил, что представленный в этот раз состав делегатов от бизнес-сообщества Республики Беларусь охватывает все сферы: сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, медицина, пищевая и легкая промышленность, как и производство техники, тоже представлены. Всего в Псковскую область приехали представители более двадцати белорусских предприятий, и большинство из них уже нашли себе бизнес-партнеров в Псковской области, а многие уже получили предложения от псковичей по доставке выпускаемой продукции в Псков.

Добавим, в ходе встречи состоятся презентации профильных предприятий Псковской области и Белоруссии, а также В2В переговоры. В режиме диалога будут обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества, установлены контакты и проведены презентации производимой продукции.