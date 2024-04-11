Экономика

Крупнейшая винодельня в России перешла в собственность государства

Крупнейший отечественный производитель вина, «Кубань-Вино», перешел в собственность Российской Федерации, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, согласно материалам, Российская Федерация теперь обладает 100% долей в капитале компании. Изменения были внесены в ЕГРЮЛ 10 апреля. До этого собственником выступала группа компаний «Ариант», пишет РИА Новости.

Компания входила в число тех, которые по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату.

«Кубань-Вино» - крупнейшая винодельня в России, специализирующаяся на производстве тихих и игристых вин, создана в 1956 году, а в 2003 году вошла в состав ГК «Ариант».