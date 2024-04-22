Экономика

В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 трлн рублей — Центробанк

Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и на конец года превысил 7,5 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Этому способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему НПО (негосударственного пенсионного обеспечения), в том числе от частных клиентов. Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - 9,2%. Их объем достиг 1,8 трлн рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 трлн рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 трлн рублей.

В IV квартале в структуре инвестиций НПФ выросла доля вложений в ОФЗ, при этом доля корпоративных облигаций и акций снизилась. Средневзвешенная доходность НПФ а 2023 год по пенсионным накоплениям составила 9,9%, по пенсионным резервам - 8,8%, что превысило показатель годовой инфляции - 7,4%, пишет ТАСС.