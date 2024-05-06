Экономика

СОБЫТИЕ: Великолукский механический завод — первопроходцы импортозамещения

Великие Луки давно зовутся промышленным центром Псковской области, и неспроста. Ещё в период перестройки здесь открылись масса производств, призванных удовлетворить потребности рынка. Спустя десятилетия многие из них удалось не просто сохранить, но и приумножить.

Одно из таких предприятий — ООО «Великолукский механический завод», чья история началась в 90-х годах прошлого века. С тех пор компания уверенно держит свои позиции, развивается, приносит пользу стране, оказывает поддержку городу и проживающим в нём людям. Об уникальной продукции, импортозамещении, заслугах коллектива и перспективах — в новом выпуске ПЛН-ТВ.

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