Экономика

Нефтегазовые доходы бюджета России за четыре месяца выросли на 82,2%

Бюджет РФ за январь - апрель 2024 года получил 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. В последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем. Об этом сообщается в материалах Минфина, размещенных на сайте министерства.

«Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2%), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

В Минфине указали, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за четыре месяца 2023 года выросли на 36,8%, до 7,5 трлн рублей, что значительно превышает заложенную при формировании закона о бюджете динамику, отметил Минфин.

Объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, подчеркнули в министерстве