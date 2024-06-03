Число самозанятых в Псковской области выросло на 8,3% за 2023 год

Прошлый год был достаточно результативным для экономики Псковской области по всем основным показателям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В том числе этому способствовали дополнительные инвестиции по линии микрокредитной организации. «В прошлом году она была дофинансирована ещё на 100 млн рублей. В общей же сложности с момента её создания субъектам МСП было представлено 314 микрозаймов на общую сумму свыше 720 млн», - отметил Михаил Ведерников.
Экономика Псковской области динамично развивается, и задел на будущее сделан серьёзный, резюмировал он.