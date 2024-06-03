Экономика

Число самозанятых в Псковской области выросло на 8,3% за 2023 год

Прошлый год был достаточно результативным для экономики Псковской области по всем основным показателям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Объём инвестиций в основной капитал составил 47,6 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем в 2022 году. Индекс промышленного производства составил 110,9%. В том числе более чем на 20% выросли производство текстиля; резиновых и пластмассовых изделий. На 18% выросло производство электрического оборудования. Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года составил 106,9%. В части МСП стоит отметить рост числа занятых на 8,3%, до 103 тыс. человек», - перечислил губернатор.

В том числе этому способствовали дополнительные инвестиции по линии микрокредитной организации. «В прошлом году она была дофинансирована ещё на 100 млн рублей. В общей же сложности с момента её создания субъектам МСП было представлено 314 микрозаймов на общую сумму свыше 720 млн», - отметил Михаил Ведерников.

Экономика Псковской области динамично развивается, и задел на будущее сделан серьёзный, резюмировал он.