Псковичам напомнили способ ускорить возврат суммы вычета при представлении 3-НДФЛ

Формой 3-НДФЛ предусмотрена возможность одновременного представления вместе с декларацией заявление о возврате (заявления о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо Единого налогового счета). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Для этого налогоплательщику необходимо при заполнении формы 3-НДФЛ не забыть заполнить приложение к разделу 1 «Заявления о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».
При заполнении в заявлении о возврате реквизитов банковского счета рекомендуется сверять указываемые реквизиты с информацией, указанной в личных кабинетах или мобильных приложениях банков.
В случае указания реквизитов, информация о которых отсутствует в базе данных налоговых органов, налоговые органы направляют запрос в банк для подтверждения указанных реквизитов, в результате чего срок возврата может быть увеличен, и начинает исчисляться со дня, следующего за днем представления банком информации по запросу налогового органа.