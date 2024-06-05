Экономика

Псковичам напомнили способ ускорить возврат суммы вычета при представлении 3-НДФЛ

Формой 3-НДФЛ предусмотрена возможность одновременного представления вместе с декларацией заявление о возврате (заявления о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо Единого налогового счета). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для этого налогоплательщику необходимо при заполнении формы 3-НДФЛ не забыть заполнить приложение к разделу 1 «Заявления о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».

«Заявление о возврате, поданное в составе формы 3-НДФЛ, будет автоматически рассмотрено после завершения камеральной налоговой проверки и подтверждения суммы налогового вычета, – рассказал начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов. – Отмечу, если указанное приложение к разделу 1 декларации не будет заполнено, то заявление о возврате можно будет подать только после завершения камеральной налоговой проверки и подтверждения суммы налогового вычета».

При заполнении в заявлении о возврате реквизитов банковского счета рекомендуется сверять указываемые реквизиты с информацией, указанной в личных кабинетах или мобильных приложениях банков.

В случае указания реквизитов, информация о которых отсутствует в базе данных налоговых органов, налоговые органы направляют запрос в банк для подтверждения указанных реквизитов, в результате чего срок возврата может быть увеличен, и начинает исчисляться со дня, следующего за днем представления банком информации по запросу налогового органа.