Экономика

Михаил Ведерников возглавил делегацию Псковской области на ПМЭФ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Значимое событие в сфере экономики и бизнеса проходит с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В состав официальной делегации вошли первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий, заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и другие.

В рамках деловой программы 7 июня Михаил Ведерников проведет рабочие встречи и переговоры со сторонами, заинтересованными в реализации на территории региона совместных проектов в различных сферах, подпишет соглашения с крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами, пообщается со СМИ. Другие члены официальной делегации Псковской области уже работают на площадке.

Программа ПМЭФ 2024 года охватывает широкий круг вопросов: от развития международных экономических отношений и технологической трансформации до приоритетных направлений социального развития и жизни современного общества. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Традиционно участниками ПМЭФ являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.