Экономика

Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн человек

Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан РФ — в прошлом году их насчитывалось 9,6 млн. Об этом говорится в докладе ведомства.

Минтруд подсчитал число тех, чья деятельность имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (либо бизнеса) и приносит доход — но без официального оформления или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, пишут «Известия».

При этом, по итогам мониторинга теневой занятости, за прошлый год было выявлено свыше 795 тысяч россиян, работающих неформально.

Наибольшие показатели — в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии. Мониторинг также обнаружил 10 тысяч иностранцев, работающих неофициально.

Кроме того, Минтруд установил для регионов целевые показатели по выводу граждан из тени. Так, плановый ориентир на 2024-2026 годы — 2,9 млн человек.

«Дефицит кадров на российском рынке труда положительно влияет на легализацию рабочих отношений. У людей появляется больше возможностей официально и удачно трудоустроиться», — отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.