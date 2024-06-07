Экономика

Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге развития регионов

Псковская область заняла 72 место в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ за 2023 год. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Аналитики подготовили 14-й по счету ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ.

Стоит отметить, что Псковская область вновь улучшила свои позиции. По итогу 2022 года регион в аналогичном рейтинге расположился на 74 месте. А по итогам 2021 года - на 76 месте.

Смотрите также Псковская область заняла 74 место в рейтинге развития регионов за 2022 год

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

9 место - Ленинградская область;

30 место - Вологодская область;

31 место - Мурманская область;

45 место - Калининградская область;

56 место - Архангельская область;

59 место - Новгородская область;

67 место - Республика Карелия;

69 место - Ненецкий автономный округ.

Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности в суммарном объеме кредиторской задолженности, доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме такой задолженности).

Также принимались во внимание показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и другие) и показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности).