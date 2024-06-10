Экономика

Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

Торги на рынках Московской биржи в связи введением США ограничительных мер с 13 июня 2024 года будут проводиться с изменениями. В частности, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут производиться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро.

На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро, на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме, пишет ТАСС.

Площадка также сообщила, что в условиях новых вызовов продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам биржи. «Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров», - добавили там.