Экономика

ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара

В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы «Московская биржа» приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, сообщает пресс-служба Ценробанка РФ

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 3 октября 2022 года № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.