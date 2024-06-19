Экономика

Благоприятный инвестиционный климат создают в Великих Луках

В рамках оказания всесторонней поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и физическим лицам, задумавшихся над открытием собственного дела, на территории города Великие Луки создана соответствующая инфраструктура поддержки бизнеса. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

В течение 2023 года субъектам малого и среднего предпринимательства оказали 595 информационно-консультационных услуг, из них 397 консультационных и 198 информационных. В рамках агентских соглашений с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» дополнительно оказали 272 консультационные услуги.

За отчетный период по итогам консультирования на территории города было зарегистрировано 27 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата администрация города в 2023 году сделала следующее: