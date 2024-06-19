Экономика

Александр Козловский присоединится к форуму «Инженеры будущего» в Тульской области

XII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» стартует в Тульской области в воскресенье, 23 июня. В этом году на одной площадке соберутся 1000 участников – представители более 70 стран. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

Со своей командой участие в основной программе «Инженеров будущего» примет Александр Козловский.

26 июня проведут круглый стол с молодыми специалистами. «Обсудим тему дефицита кадров и то, смогут ли искусственный интеллект и роботы заменить человека. Планируем также встречу с командой Псковской области, наш регион представляют специалисты ЗЭТО», - поделился Александр Козловский.

А 27 июня состоится расширенное выездное заседание комитета по промышленности и торговле. Предстоит обсудить вопросы совершенствования законодательства для повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на выполнение гособоронзаказа.

«Будет интересно. Обязательно поделюсь главными тезисами», - добавил депутат.

Программа форума доступна здесь.