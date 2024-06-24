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Экономика

Рынок рассрочки в России могут начать регулировать до конца года

25.06.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Регулирование рынка рассрочки появится до конца года, рассчитывают в Центробанке. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, это соответствует поручению президента. Там добавили: необходимо выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита.

«Обращаем внимание, что отсутствие действующего механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки повышает риски как для пользователей, так и для финансовой системы в целом. Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит», — указывается в ответе пресс-службы Центробанка.

Кроме того, необходимо ограничить неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков, добавили там.

Дискуссии продолжаются, рассказал «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Полагаю, что осенью мы к этой теме вернемся. Допускаю, что, может быть, законопроект будет внесен в осеннюю сессию. А дальше будем работать над тем, чтобы его принять», — сказал он.​

Источник: Псковская Лента Новостей
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