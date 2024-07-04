Экономика

Центробанк заявил о пике годовой инфляции в РФ в июле

Годовая инфляция в России достигнет пика в июле, ее постепенное снижение ожидается с августа - сентября. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия-24».

«Пик годовой инфляции мы, наверное, пронаблюдаем сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. <...> Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа - сентября», - сказал Заботкин.

Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении. На 17 июня, по оценке Минэкономразвития, инфляция составляла 8,46% год к году.