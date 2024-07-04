Экономика

«Банкротство и точка»: Убытки в процедуре банкротства. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июля.

Это программа, в которой эксперты-практики Арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша рассказывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Тема сегодняшнего разговора - убытки в процедуре банкротства, ответственность директоров и участников юридических лиц.

Ведущий - Константин Калиниченко.