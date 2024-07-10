На открытые вебинары для руководителей бизнеса приглашают псковских предпринимателей

В 2024 году руководителям бизнеса в Пскове необходимо освоить азы геоаналитики и роботизации предприятия, считают в цифровой экосистеме МТС. На открытых вебинарах эксперты МТС расскажут, как повысить эффективность бизнеса с помощью относительно новых инструментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Участие в онлайн-обучении бесплатное, надо будет только заранее зарегистрироваться.
- Сегодня, 15 июля, в 11:00 эксперты расскажут, чем именно геоаналитика может быть полезна для вашего бизнеса.
- В четверг 18 июля в 11:00 обсудите пользу роботизации на примере вашего бизнеса.
- Еще через неделю, в четверг 25 июля в 11:00, пройдет вебинар, который будет особенно актуален для бизнеса в сфере туризма, организации мероприятий и рекламных кампаний — эксперты покажут, как при помощи геоаналитики привлечь посетителей и покупателей на ваше мероприятие.
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