Экономика

На открытые вебинары для руководителей бизнеса приглашают псковских предпринимателей

В 2024 году руководителям бизнеса в Пскове необходимо освоить азы геоаналитики и роботизации предприятия, считают в цифровой экосистеме МТС. На открытых вебинарах эксперты МТС расскажут, как повысить эффективность бизнеса с помощью относительно новых инструментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Участие в онлайн-обучении бесплатное, надо будет только заранее зарегистрироваться.