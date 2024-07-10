Экономика

Вторая очередь завода по производству БОПЭТ плёнок в Псковской области готова к запуску

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил ход реализации инвестпроекта по производству БОПЭТ пленок, ПЭТФ и ПБТ гранул на рабочей встрече с председателем Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаилом Сутягинским. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

На настоящий момент готова к запуску вторая очередь завода по производству БОПЭТ плёнок. Ключевые этапы, шеф-монтаж и пуско-наладка проведены успешно. Также начинается реализация проекта по ПЭТФ гранулам.

«Отдельно обсудили встраивание региона в общефедеральную производственную цепочку по новому президентскому нацпроекту "Новые материалы и химия". Для нас это уникальный шанс стать частью фактически новой производственной отрасли страны. Уверен, это направление окажет значительное положительное влияние и на сферу образования, и на число рабочих мест, и на объём налоговых отчислений», - сказал губернатор.