Экономика

Другой век псковских аграриев

Уборочная в этом году в Псковской области начинается раньше обычного из-за засушливого лета. Один из местных аграриев рассказал о видах на урожай и о современных технологиях, облегчающих работу в поле.

На этой неделе в хозяйстве «Агрорезерв» из Печорского района начинается уборочная кампания. Июль еще не закончился, а на полях уже созрела пшеница — нетипичная картина для Псковской области. Руководитель хозяйства Александр Громов говорит, что все дело в засушливом лете. С одной стороны, пшеница созрела быстро, с другой — рекордных урожаев местные аграрии не ожидают.

«Цели перед собой ставим высокие, - описывает Александр Громов сложившееся положение, - но второй год, к сожалению, похвастаться урожаями не можем из-за недостатка влаги. В любом случае, общероссийская цифра, наверно, получится».

Пшеницу предприятие выращивает кормовую, несколько лет продолжается сотрудничество с местной птицефабрикой, поголовье на которой питается зерновыми с печорских полей. После уборки пшеницы наступит пора еще двух культур — рапса и картофеля. Последний выращивают по контракту с федеральным брендом чипсов, представленным в любом крупном супермаркете страны. А вот рапс идет на экспорт. До недавнего времени масличная культура поставлялась в европейские страны, сегодня цепочка переориентирована на Восток. В Китай отправляют или семена, или сдают их на российские заводы по отжиму масла, тогда за границу поступает уже готовый продукт.

В хозяйстве 1300 га посевной площади. Ежегодно в севооборот вводятся новые земли, ранее стоявшие в запустении. В этом году удалось распахать 60 га целины. Ее освоение было бы невозможно без современной и надежной техники. Перед началом сезона парк «Агрорезерва» пополнился новым трактором Ростсельмаш 2400. С техникой одного из мировых лидеров по производству агромашин Александр Громов знаком с первых лет работы в сельском хозяйстве. В агробизнес он пришел уже зрелым человеком, в 32 года.

«Было это в 2012 году, - рассказывает он. - Если бы мне лет в 25 сказали, что я буду заниматься сельским хозяйством, я б, наверно, смеялся. Хотя я сам из деревни, мать с отцом все время работали на селе. И вот я тоже здесь».

За прошедшие годы его дело разрослось из крестьянско-фермерского хозяйства, ориентированного на розничную продажу сельхозпродукции, до предприятия, работающего с крупными контрагентами. Рос и парк техники. В 2014 году купили свой первый комбайн Ростсельмаш. Через три года еще один. А перед началом нынешнего сезона побывали на презентации трактора 2400, устроенной официальным дилером «Еврохимсервис». Механизатор, спустившийся из кабины, светился от восторга. Стало понятно: надо брать.

«Знаете, - рассуждает аграрий, - сейчас уже совершенно другой век. Работа в сельском хозяйстве сильно отличается от представлений простого обывателя. Без системы автовождения трактористы уже не хотят работать. Не говоря уже про климат-контроль и прочие технологии, добавляющие комфорта».

За высокие технологии в кабине трактора Ростсельмаш 2400 отвечает платформа РСМ Агротроник. Система точного земледелия среди прочего фиксирует место нахождения машины, анализирует вид ее активности, скорость, передает данные о выполняемом технологическом процессе, параметры расхода топлива и работы внутренних узлов.

«Видно, что делалось и где делалось трактором, - перечисляет Александр Громов преимущества платформы. – А с системой автовождения не надо следить за параллельностью проходов, все происходит автоматически. Возрастает производительность труда, получается прямая экономия».

Технику Ростсельмаш он называет достойной и отдельно останавливается на вопросах о сервисном обслуживании.

«Любая техника — сложный механизм, рано или поздно она ломается, - констатирует аграрий. - Для нас первое — возможность быстрого ремонта. У дилера с откликом все в порядке, понятия «выходной» не существует, как и у нас в поле. Они всегда рядом, под рукой».

Александр Громов получил благодарность из рук Максима Викторова, замдиректора «Еврохимсервиса», официального дилера Ростсельмаш, за помощь в организации демо-показа техники.

В этом году «Агрорезерв» пополнил не только парк техники, но и штат сотрудников. На работу пришла дочка Александра Громова, получившая диплом землеведа в Агро колледже, да еще и мужа с собой привела. Девушка планирует продолжать образование, уже подала документы на заочное обучение в сельхозакадемии. Практические тонкости работы в поле она будет постигать в хозяйстве отца.

Валентина Семенова

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