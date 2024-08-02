Экономика

Самозанятые в Псковской области с начала года заплатили более 120 млн рублей налогов

Самозанятые заплатили 121 миллион рублей налоговых платежей в Псковской области с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

На начало августа 2024 года количество действующих самозанятых в регионе составило более 38 тысяч налогоплательщиков. Из них почти 25 тысяч налогоплательщиков НПД ведут реальную деятельность и уплачивают налог.

С начала 2024 года в регионе самозанятыми были зарегистрированы доходы более чем на 2 млрд 469 млн рублей. При этом сумма исчисленного налога составила более 121 млн рублей. В список наиболее популярных видов деятельности, которые выбирают плательщики НПД в Псковской области, по-прежнему входит строительство, продажа товаров собственного производства и услуги косметологии. Также самозанятые активно регистрируются как водители, парикмахеры и те, кто сдаёт в аренду жильё.

Самому юному самозанятому области всего 14 лет. Он предоставляет курьерские услуги. А самому пожилому – 77 лет. Свой доход он получает от сдачи жилья в аренду.

Напомним, применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Эти и другие преимущества, предоставляемые самозанятым, позволяют легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков.

В Псковской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) был введен 1 июля 2020 года. Основанием послужил региональный закон №2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации можно найти на официальном сайте ФНС России.