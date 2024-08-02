Экономика

Более 50 иногородних сотрудников уже привлекли на предприятия Псковской области благодаря федеральному проекту

В 2023 году на предприятия Псковской области привлекли 40 сотрудников из других регионов в рамках федеральной программы «Мобильность трудовых ресурсов». В этом году уже заключены соглашения на переезд ещё 18 специалистов, сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в ходе рабочей поездки в Великие Луки 7 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Алёна Трунова напомнила, что указанный федеральный проект помогает субсидировать переезд сотрудников из «трудоизбыточных» регионов в «трудонедостаточные». Псковская область относится ко второму типу, и благодаря программе может привлекать иногородних работников на местные предприятия, испытывающие кадровую потребность. Проект реализуется в регионе уже второй год, местные компании, в том числе великолукские, в него активно вступают.

«Мы сейчас проводим переобучение сотрудников отделений службы занятости, чтобы они умели привлекать рабочую силу из других регионов, потому что у нас дефицит кадров, к сожалению», - добавила председатель профильного комитета.

Отметим, программа «Мобильность трудовых ресурсов» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Она направлена на стимулирование граждан России к переезду из других регионов для трудоустройства, а работодателей – к привлечению граждан из других регионов с помощью субсидии из федерального бюджета.