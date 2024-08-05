Общество

Ремонт флагманского кадрового центра в Великих Луках планируют завершить в октябре

Ремонт помещений нового кадрового центра в Великих Луках, который проводится в рамках президентского нацпроекта «Демография», планируется завершить в октябре. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в ходе рабочей поездки в южную столицу региона 7 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы участвуем в федеральном проекте модернизации службы занятости, и отделение по городу Великие Луки и Великолукскому району - это второй по важности и уровню флагманский центр занятости в регионе. В конце июля был определён подрядчик, он уже вышел на объекты. Мы расширяем свою деятельность: раньше было только одно помещение на четвертом этаже, тоже в центре города, но не совсем удобное и не для всех форматов работы подходящее. Теперь мы выбрали два пространства, они будут разведены по функционалу», - рассказала председатель профильного комитета.

После модернизации отделение переедет на набережную Лейтенанта Шмидта, дома №10 и №12. Оно расположится на первых этажах и будет отвечать стандартам по доступности для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первое пространство отведено под клиентский офис. Здесь расположатся зоны работы с соискателями, работодателями, кабинет психолога, зона онлайн-собеседований, детский уголок, зоны ожиданий. Второе объединит небольшой конференц-зал для проведения мероприятий и архив отделения.

Алёна Трунова отметила, что демонтажные работы уже завершены, причём с небольшим опережением графика. «Будем стараться выдерживать такой темп. Ремонт планируется завершить в октябре, в дальнейшем будет проводиться дооборудование офиса мебелью и брендирование», - уточнила она.

Напомним, Псковская область с 2024 года вошла в число 12 регионов России - участников второй волны комплексной модернизации Центров занятости населения. На ремонт двух офисов в Великих Луках было выделено порядка 23 млн рублей. Аналогичные работы параллельно ведутся и в других муниципалитетах.